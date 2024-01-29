Cappadox, 23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
Kapadokya’da, Türkiye’nin ilk destinasyon festivali Cappadox, 5. edisyonu ile 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında dönüyor.
İlki 2015’te Kapadokya Çarpması başlığı altında gerçekleşen Cappadox, 2016’da Gelin Bahçemizi Ekelim, 2017’de Dünyadan Çıkış Yolları ve 2018’de ise Sessizlik temasıyla izleyicilerle buluştu.
Yerel ve ulusal sanatçıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanan disiplinlerarası kültür festivali Cappadox’un yeni programı ilerleyen günlerde açıklanacak.
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