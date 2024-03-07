Cappadox'un 5'inci edisyonu 'Değişen Gökler için geri sayım

Cappadox, 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5'nci edisyonunda "Değişen Gökler" temasıyla hayata geçirilecek. Programın kurucusu ve şekillendiricisi olan küratör Fulya Erdemci’nin anısına “Değişen Gökler” teması altında Kevser Güler'in küratörlüğünde düzenlenecek ve 13 Haziran’a kadar izleyiciyi ağırlayacak.

Beşinci edisyonunda "Değişen Gökler" temasıyla yola çıkan Cappadox, 23-26 Mayıs tarihleri arasında hayata geçirilecek.

Cappadox, 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5'nci edisyonunda "Değişen Gökler" temasıyla katılımcılarını ağırlayacak. Geçmiş sergi ve programları Uçhisar, Avanos, Orta Hisar, Göreme ve Çavuşin’de gerçekleşen Cappadox’un merkezi bu yıl da Uçhisar ve Göreme olacak.

Türkiye’nin ilk destinasyon festivali Cappadox’un Çağdaş Sanat Programı, bu yıl, 2022’de hayatını kaybeden, programın kurucusu ve şekillendiricisi olan küratör Fulya Erdemci’nin anısına “Değişen Gökler” teması altında Kevser Güler'in küratörlüğünde düzenlenecek ve 13 Haziran’a kadar izleyiciyi ağırlayacak.

Program, başlığını, Erdemci’nin 2001’de Karşı Sanat’ta gerçekleşen sergisi “Pişmanlıklar, Hayaller ve Değişen Gökler”den alıyor.

Geçmiş edisyonlardan bir seçkiyle biçimlenecek olan “Değişen Gökler” çağdaş sanat programı, sanatçıların Kapadokya coğrafyasının kültürel ve toplumsal dönüşümüne ve bu jeokültürel dokuyu algılama ve deneyimlemenin farklı biçimlerine getirdikleri yorumları hatırlamaya davet ediyor. Her biri Cappadox sergileri için üretilmiş olan bu yapıtlar; bölgenin tarihi, ekosistemi ve canlı-cansız doğası, coğrafi, mimari ve sosyoekonomik özellikleriyle bağlar kuruyor.

MÜZİK PROGRAMI

Cappadox müzik programında performanslar; Kızıl Vadi’de gerçekleşecek Gün Doğumu Konseri’yle başlayıp mağaradan dönüştürülen Müze Argos’ta devam edecek. Vadi yamacında yer alan Argos Vadi Crystal Sahnesi’ndeki gün batımı buluşmalarından sonra Çiftlik Evi +1 Sahnesi akşamın ilk konserine ev sahipliği yapacak. Müzik programı, Perili Ozanlar Vadisi’nin atmosferindeki Volkswagen Sahnesi’nde gerçekleşecek konserler ve DJ performanslarıyla sonlanacak.

Cappadox biletleri çok yakında Biletix'te satışa sunulacak.