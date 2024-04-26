Çaresiz kalan emekli işe dönüyor

Açlık sınırı altında aylıklarla yaşamaya mahkûm edilen emekliler, çalışma yaşamına geri dönmek zorunda kalıyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan emekli sayısı son 4 yılda 1 milyon 125 bin 131 kişi arttı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, emeklilerin aylıklarıyla geçinemedikleri için kayıt içi veya kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek “Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2020 yılından bu yana 1 milyon 125 bin 131 kişi arttı” dedi.

SGK tarafından yayınlanan Aylık Sigortalı İstatistikleri’ne göre; 2020 yılında 746 bin 766 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, 2024 Ocak ayı verilerine göre 1 milyon 871 bin 897’ye yükseldi. Kurumun bu rakamlarına göre, SGDP ödeyerek çalışan emekli sayısı 2020 yılından bu yana 1 milyon 125 bin 131 kişi arttı.

En çok kayıtlı emeklinin yaşadığı illerin başında 577 bin 366 emekliyle İstanbul gelirken, bunu sırasıyla 149 bin 858 emekliyle Ankara, 145 bin 538 emekliyle İzmir, 117 bin 450 emekliyle Bursa, 95 bin 556 emekliyle Kocaeli, 68 bin 622 emekliyle Antalya ve 51 bin 166 emekliyle Tekirdağ izledi. Bu arada Türkiye genelinde erkek emekli çalışanların sayısı 1 milyon 658 bin 387 iken kadın emekli çalışanların sayısı ise 213 bin 510 olarak açıklandı.

NE İŞ OLURSA YAPIYOR

Resmi rakamların yanı sıra 2 milyonu aşan kayıt dışı çalışan emekli olduğunu da tahmin ettiklerini belirten Tangören, "Dolayısıyla gerek kayıt içi, gerekse de kayıt dışı olmak üzere yaklaşık 4 milyon emeklinin çalışma hayatına bir şekilde girdiği görülmektedir" dedi. “Emekli artık ne iş olsa yapıyor. Emeklinin çalışmaktan başka çaresi kalmadı” diyen Tangören, şunları söyledi: “Giderek ağırlaşan hayat koşulları karşısında artık sadece hayatta kalmaya odaklanan ve hatta yakınlarının bakım yükünü de üstlenen emekliler her türlü işte çalışmaya başladı. İş bulamayan çocuklarına, işsiz kalan evlatlarına ve hatta torunlarına da bakmak zorunda kalan emekliler, yeniden iş yaşamına dönmeye başladı."

"Türkiye istihdamda, kayıtlı veya kayıtsız çalışan emekli cennetine dönüşmüştür" diyen Tangören, "Bu rakam; Gürcistan, Moğolistan, Ermenistan, Katar, Arnavutluk gibi birçok ülkenin nüfusundan yüksek bir rakamdır. Emeklisi, çalışmak zorunda kalmayan yaşam standardını yakalamış bir ülke olma özlemimiz vardır. Emekli aylıklarının alım gücü yükseltilmeli, en azından 2000’li yılların başındaki seviyelere getirilmelidir" diye konuştu.