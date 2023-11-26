Çareyi kaçmakta buldu

BirGün ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, muhalefet milletvekillerinin çok sayıda eleştiri yönelttiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “diktatörlük” ve “otoriterlik” sözlerine tartışmalı bir yanıt verdi.

Yılmaz, “Diktatörlerin olduğu ortamlarda İstanbul gibi büyük metropoller partiler arasında el değiştirmez. Kendinize de ülkemize de yazık etmeyin” dedi. Muhalefet ise bu sözlerin ardından ilk seçimde kazanılmasına rağmen iktidarın İstanbul yenilgisini kabul etmediğini ve ikinci bir seçimin yapıldığını, mühürsüz oy pusulalarının kabul edilerek sistem değiştirildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eleştirilerin ardından yeniden söz alarak konuyu Cumhurbaşkanı seçimlerine getirdi ve “Cumhurbaşkanlığını kastediyorum” dedi.

Ekonomik yıkımdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorumlu tutan muhalefete karşı çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ‘dünya böyle” yorumunu yaptı.

Yılmaz, “Dünyanın ortalama büyümesinin düştüğü, sıkıntılı olduğu bir dönemde sanki Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi bu sonuçları üretmiş gibi ortaya koymak, neden - sonuç ilişkileri açısından son derece problemlidir” dedi.

Deprem bölgesine günlerce yeterli yardımın gitmemesini, pandemide maskesiz kalan vatandaşları ve kamunun hemen her alanında yaşanan çok sayıda sorunu gündeme getirmeyen Yılmaz, bunun yerine tam tersi bir tablo çizdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni şu sözlerle savundu: “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ülkemiz için bir avantaj sağladığını ve diğer ülkelere göre daha iyi bu süreçleri yönetmemizi sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim.”

Muhalefet milletvekillerinin bir diğer eleştirisi, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bir önceki yıla oranla yüzde 85 artması hakkında oldu. Yılmaz, bunu da “az” buldu.

Yılmaz, bütçelerini şöyle “küçülttü: “Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 85 oranında arttı, çok yüksek artış olmuş, diye bir değerlendirme yapıldı. Bütün bütçemizin tamamına baktığınız zaman yüzde 150 civarında bir artış var, bütçenin genelinde. Ek bütçeye göre söylemiyorum, başlangıç bütçesine göre yüzde 150 civarında bir artış var.”