Cari açığa altın ithalatı vitamini

Cari açıktaki iyileşme, ithalatın azalmasıyla karşılandı. Ekonomi yönetimi dışarıdan finansman bulmakta zorlandığı ocak ayında resmi rezervler 6,2 milyar dolar azaldı. Dış borç faizi geçen yıla göre katlandı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılına ait ilk ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti.

Ocak ayında cari açık yıllık bazda yüzde 75,5 daralarak 37,52 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül 2023'te işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulamasının kapsamının genişletilmesinden sonra ocak ayında net altın ithalatı 936 milyon dolara geriledi. Böylelikle Nisan 2022'den bu yana en düşük seviye görüldü.

Orta Vadeli Plan’a (OVP) göre 2024 sonunda cari açığın 34,7 milyar dolar, 2025 için 31,7 milyar dolar, 2026 için ise 30 milyar dolar seviyesine inmesi bekleniyor.

REZERVLER AZALDI

Geçen yılın ikinci yarısında 24,5 milyar dolar artan rezerv varlıklar ise ocak ayında 6,2 milyar dolar azaldı. Böylece, rezerv Mayıs 2023’ten bu yana ilk kez cari açığın finansmanına katkı sağladı. Rezervlerde yaşanan düşüş, ekonomi yönetiminin dış finansman bulmakta zorlandığını ortaya koydu.

Son 5 aydır sermaye çıkışının kaydedildiği net hata ve noksan kaleminde ocakta da 1,9 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Öte yandan doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında ise 1,09 milyar dolar net giriş kaydetti.

ÖDENEN FAİZ KATLANDI

Cari açık içinde yer alan Türkiye’nin ödediği dış borç faizi geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolardan 1 milyar 606 milyon dolara çıktı. 2023 yılının ocak ayına göre dış borç faizindeki artış oranı yüzde 61 arttı. Bu faiz tutarının içerisinde hükümetin ödeyeceği faiz 378 milyon dolardan 753 milyon dolara çıktı.