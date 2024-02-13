Cari açık OVP tahminini aştı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu. OVP'de 2023 yılı için 42,5 milyar dolarlık cari açık öngörülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için 42,5 milyar dolarlık cari açık öngörülmüştü.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aralıkta 4 milyar 586 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 574 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 696 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 233 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 154 milyon dolar net giriş kaydedildi.