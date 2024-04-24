Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.

Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.