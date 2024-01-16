Çarpıcı veriler: "AKP, yurttaşları gırtlağına kadar borca batırdı"

CHP'li Özgür Karabat, AKP'nin yurttaşları gırtlağına kadar borca batırdığını belirterek, "Başkanlık sistemi sonrası bir roket gibi borçların tırmanışı söz konusu. Hanelerin, 2017 sonunda 513 milyar lira olan toplam borçları, 2023 eylülünde 2 trilyon 945 milyar liraya çıktı" dedi. Karabat, Bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin milli gelire oranının ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde %14 civarında olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yurttaşların borç batağında bulunmasını çarpıcı verilerle anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde Karabat, AKP'nin ekonomik krizden çıkış için herhangi bir reçetesinin bulunmadığını kaydetti.

Bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin milli gelire oranı'nın 2002'de yüzde 2 civarında olduğunu kaydeden Karabat, "Bu oran 2013’te %18’e çıktı. 2023’ün üçüncü çeyreğinde %14 civarında bulunuyor. Ancak esas tablo, bunların nominal büyüklüğüne baktığımızda ortaya çıkıyor" dedi.

"Başkanlık sistemi sonrası bir roket gibi borçların tırmanışı söz konusu" diyen Karabat, "Hanelerin, 2017 sonunda 513 milyar lira olan toplam borçları, 2023 eylülünde 2 trilyon 945 milyar liraya çıktı" bilgisini paylaştı.

Karabat, "Göreceksiniz, yeni ekonomi yönetimi görevine devam edemeyecek. Bu şekilde politikaları sürdürmeleri söz konusu olamaz" dedi.

Özgür Karabat'ın açıklamaları şöyle:

1- "Şimdi sizlerle önemli bazı veriler paylaşacağım. AKP’nin vatandaşı gırtlağına kadar nasıl borca batırdığını göreceksiniz.

2- AKP’nin ekonomik krizden çıkış için herhangi bir reçetesi bulunmuyor. İktidarının ilk döneminde dünyadaki sıcak parayı çekip inşaat rantı yarattılar. O bitince de iç piyasaya pompalanan paralarla gemi yüzdürülmeye çalışıldı.

3- Bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin milli gelire oranı, 2002 yılında %2 civarındaydı. Bu oran 2013’te %18’e çıktı. 2023’ün üçüncü çeyreğinde %14 civarında bulunuyor. Ancak esas tablo, bunların nominal büyüklüğüne baktığımızda ortaya çıkıyor.

4-Tabloda da göreceğiniz üzere, başkanlık sistemi sonrası bir roket gibi borçların tırmanışı söz konusu. Hanelerin, 2017 sonunda 513 milyar lira olan toplam borçları, 2023 eylülünde 2 trilyon 945 milyar liraya çıktı.

5-Ekonomiyi yönetme kabiliyeti olmayanlar sürekli para arzı yaratarak halkı borçlandırır. Bu sayede ekonomide suni bir canlılık yaşatır. Ancak reel yatırım olmaz. Dışa bağımlılık artar ve enflasyon patlar. AKP’nin başkanlık sisteminin özeti budur.

6-Şimdi rasyonel zemin diye toplumu ve piyasaları oyalıyorlar. Sıcak para peşine düştüler. Jeopolitik ve diplomatik tavizler veriyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum. AKP’nin Türkiye’yi krizden çıkarma planı da yeteneği de yoktur.

7-Para saçma ve halkı borçlandırma politikası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa barınma krizi çıkmasına neden oldu. Çocuklar savaş dönemlerindeki gibi okula aç gidip geliyorlar. Toplumda kaliteli beslenme sorunu büyüyor.

8-Krizden çıkış için mutlaka üretim reformu yapılması lazım. Genç zihinler ülkenin geleceğine güven duymalı. Bilimsel eğitim ve hukukun üstünlüğü mutlaka sağlanmalı.

9-Göreceksiniz, yeni ekonomi yönetimi görevine devam edemeyecek. Bu şekilde politikaları sürdürmeleri söz konusu olamaz. Yerel seçimler sonrası ekonomideki beceriksizliği Anayasa ve sistem tartışmalarıyla örtmeye çalışacaklar."