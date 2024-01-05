Carrefour, Fransa'da fahiş zam yapan firmanın ürünlerini raflardan kaldırdı

Uluslararası Fransız market zinciri, fahiş zam yapan bir firmanın ürünlerinin satışını durdurdu.

Uluslararası Fransız market zinciri, fahiş zam yapan bir firmanın ürünlerinin satışını durdurdu.

Dünyanın çok sayıda ülkesinde şubesi olan Fransız market zinciri, fahiş zam yapan bir firmanın ürünlerini raflardan kaldırdı.

Satışı durdurulan ürünler arasında cips ve içecekler de yer alıyor.

Fransız market zincirinin şubelerinde, söz konusu ürünlerin raflarında "Kabul edilemez fiyat artışı nedeniyle bu ürünü satmıyoruz" afişleri asıldı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransız market zinciri, bu kararı, gıda ürünleri tedarikçileri ve süpermarketler arasında yapılan ticari görüşmeleri kapsamında aldı.

Fransa'da her yıl 1 Aralık-1 Mart döneminde, gıda ürünleri tedarikçileri ve süpermarketler arasında yapılan ticari görüşmeler sırasında satışa sunulan ürünlerin toptan fiyatları belirleniyor.