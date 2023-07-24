Çarşamba ve perşembeye dikkat: Meteoroloji 9 il için sıcaklık tahminini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba ve perşembe gününe dikkat çekerek, sıcak hava dalgasının tüm yurtta etkili olmasının beklendiğini bildirdi. 9 ilin sıcaklık tahminini paylaşan Meteoroloji, yurttaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar artacağını ve hafta sonunda hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizinden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir" denildi.

Çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilen açıklamada, "Çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'ne mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Sıcak hava dalgasının perşembe günü akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, "Bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir" denildi.

9 İLİN SICAKLIK DERECELERİ

Meteoroloji'nin açıklamasında bazı iller için beklenen sıcaklıklar şöyle sıralandı:

Ankara: 29-29

İstanbul: 28-37

İzmir: 35-41

Edirne: 32-42

Çanakkale: 30-37

Muğla: 35-41

Adana: 34-40

Antalya: 35-42

Kayseri: 30-37

YURTTAŞLARA UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.