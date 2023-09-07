Çarşı Davası bir kez daha ertelendi

Gezi Parkı Davası kapsamında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyesi 35 kişinin yargılandığı dava Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera kayıtları ve görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmamış olduğu gerekçesiyle 1 Şubat 2024'e ertelendi.

Gezi Parkı Davası kapsamında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

Duruşma, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek, 1 Şubat 2024'e ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera kayıtları ve görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmadığını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan sanıklar ve avukatları, rapor hazırlandıktan sonra beyanda bulunacaklarını söyledi.

Volkan Eroğlu, 9 ay önce Adli Tıp Kurumuna gönderilen dosyaya dair raporun hala hazırlanmamasına tepki göstererek, "10 sene sonra gelir mi acaba hakim bey? Arkadaşımız İBB çalışanı, mağdur oluyor mesela. İnsanların geçimini sağlaması gerekiyor. Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili bir şerh koyun" diye konuştu.

Mahkeme başkanı güvenlik soruşturmalarıyla ilgili durumun idari bir konu olduğunu belirtirken, sanık Serkan Sevim de "İşten çıkarıldım. En azından bir yazı yazın" dedi.

ÇARŞI DAVASI'NIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı Davası'nda aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından beraat kararları verilmişti.

Ancak savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı'na ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.

Dava daha sonra ise Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı dava ile Çarşı Davası da birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.