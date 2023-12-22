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CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber: Victor Ruiz'e tazminat ödenecek

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar verdi.

Spor
  • 22.12.2023 14:54
  • Giriş: 22.12.2023 14:54
  • Güncelleme: 22.12.2023 14:58
Kaynak: Haber Merkezi
CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber: Victor Ruiz'e tazminat ödenecek

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Siyah beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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