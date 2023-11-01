Çatışmalarda 26. gün | Cibaliya Mülteci Kampı ikinci kez vuruldu!

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 26. gününde de devam ederken, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin tamamen kesildiği öğrenildi. Savaşın 26. gününde İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı ikinci kez bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 648'inin çocuk olduğu kaydedildi. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 17'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 26. gününde de devam ediyor. Savaşın 26. gününde İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı ikinci kez bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 59 TIR DAHA GAZZE'YE ULAŞTI

Gazze Şeridi'ne, insani yardım taşıyan 59 TIR'ın daha ulaştığı bildirildi.

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda, su, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan 59 TIR'ı Mısır Kızılayından teslim aldığı belirtildi.

TIR'lardan 4'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine gönderildiği, 55 TIR'ın ise Mısır Kızılayından Filistin Kızılayına teslim edildiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren TIR sayısının 217 olduğu ancak şu ana kadar yakıt girişine izin verilmediği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 25. gününde devam etti. Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Hastanesi'ndeki yaralılar ve hastalar kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 648'i çocuk olduğu kaydedildi.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 17'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİLLİ YETKİLİ: YARALI FİLİSTİNLİLER GEMİLERE AKTARILABİLİR

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri "Hamas ve İslami Cihad" merkezi olarak gördüğünü, bu nedenle destek almamalarını sağlayacaklarını söyleyen Hanegbi, Filistinli yaralıların Mısır'daki hastanelere veya Gazze Şeridi açıklarına demirleyecek farklı ülkelerden gemilere nakledilebileceğini ifade etti.

Hanegbi, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları konusunda ise "taviz verilemeyeceğini" belirterek "saldırılarına devam etmeleri halinde düşmanlarına karşılıklarını kamuoyu önünde paylaşmayacaklarını" savundu.

İsrail'in ABD'den aldığı desteğe dikkati çeken Hanegbi, şöyle devam etti:

"Siyasi alanda ABD'nin İsrail'in yanında yer alması devasa bir katkı. Bir ay boyunca ve gelecek süreçte eşi görülmemiş güçte bir terörle mücadele harekatı düzenlememizi sağlıyor."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yerinden edilen 1,4 milyon kişiden on binlercesi için sığınma merkezlerine dönüşmüş hastanelerin tahliye edilmemesi halinde ordunun hedefi olabileceği tehdidini yöneltmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 25. gününde devam etti. İsrail ordusunun, Refah kentine düzenlediği saldırılarda Ez Zehhar ailesine ait bir bina tamamen yıkıldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

SAVE THE CHILDREN: "MÜLTECİ KAMPINDAKİ YIKIM NEDENİYE DEHŞETE DÜŞTÜK"

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti.

Lee, örgütün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha fazla ailenin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkımı gördüğümüz için dehşete düştük. Siviller korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.