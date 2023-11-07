Çatışmalarda 32. gün | İsrail'in saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti!

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 32. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana dek İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'sinin çocuk, 2 bin 719'unun ise kadın olduğu bildirildi. İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 48 gazeteci yaşamını yitirdi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 32. gününde de devam ediyor.

Savaş ikinci ayına girerken, İsrail savaş uçakları ve topları kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze kentindeki Al-Shati Kampı bölgesine aydınlatma fişeği attı.

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi'nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı'ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'sinin çocuk, 2 bin 719'unun ise kadın olduğu bildirildi.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam etti. Deir Al Balah kentindeki Maghazi Kampı bölgesine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

SALDIRILARDA 48 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın da olduğu 48 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 1,5 milyon insanın yerinden edildiği belirtildi. UNRWA, son 24 saatte 5 çalışanın daha hayatını kaybettiğini ve şu ana kadar örgüt bünyesinde görev yapan 88 kişinin öldüğünü ifade etti.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, "Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 31. gününde devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentindeki Shaqwra ailesine ait bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 118 TIR DAHA ULAŞTI

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, tırlarda yakıt hariç ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 569 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

FİLİSTİN KIZILAYI: 48 SAATLİK YAKITIMIZ KALDI

Filistin Kızılayı, uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunarak, “Al Quds hastanesinin elektrik jeneratörünün yakıt rezervlerinin önümüzdeki 48 saat içinde tükenmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan çağrıda, “İsrail işgal güçlerinin, ambulansların, acil servislerin, Al Quds hastanesinin işletilmesi ve yerinden edilmiş kişilere yardım edilmesi için gerekli olan temel kaynakların girişini engellemeye devam etmesi büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hastanenin yakıt rezervleri 48 saat içinde tükenecek ve hayat kurtaran ekipmanlar, yenidoğan kuvözleri ve yoğun bakım üniteleri çalışamaz hale gelecektir. Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için ciddi bir gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır” denildi.

Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi.