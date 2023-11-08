Çatışmalarda 33. gün | İsrail, Gazze'yi işgal etmeye çalışıyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 33. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. İsrail askerleri, Gazze'nin içinde ilermeye ve kenti tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında şu ana dek 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 33. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürerken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri Hamas'ın siyasi kanadı el-Kassam Tugayları tarafından engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Öte yandan İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaralanan 19 Filistinli daha Mısır’a getirildi. Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların Mısır'a nakli ve Gazze'deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Abdulgaffar, dün 139’u çocuk toplam 663 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girdiğini ve gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Refah Sınır Kapısı'ndan bugün ayrıca 19 Filistinli yaralının daha Mısır'a ulaştığını aktaran Abdulgaffar, yaralıların tedavisine başlandığını kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanlığının 1-7 Kasım arasında yaptığı açıklamalara göre, şu ana kadar toplam 101 Filistinli yaralı ve 1738 üçüncü ülke vatandaşı Gazze Şeridi'nden Mısır’a ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah ve Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana dek İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL, KONVOYA SALDIRI SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi’nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

AA muhabirinin yazılı olarak ulaştığı İsrail ordu sözcüsü yetkilileri, saldırıyı üstlenmekten ya da yalanlamaktan kaçındı.

Saldırıyı kimin düzenlediği sorusuna ordudan verilen yazılı cevapta, "Belirli bir olayı kontrol etmek için tam koordinatlara ve zamana ihtiyacımız var." denilmekle yetinildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 32. gününde devam etti. GazzeDeyr Belah kentindeki Maslah ailesine ait bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir kişi sağ olarak kurtardı.

FİLİSTİN KIZILAYI: SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılhaçın insani yardım taşıyan tırlarına düzenlenen saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına bir saldırı gerçekleştirildiği bildirilmiş ancak bunu kimin yaptığı bilgisi paylaşılmamıştı.

Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."