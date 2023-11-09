Çatışmalarda 34. gün: Filistin'den, 'nükleer silah' tehdidine karşı önlem çağrısı

7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 34. gününde devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin içinde ilerlemeye ve kenti işgal etmeye çalışırken Filistin, İsrail'in Gazze'ye "nükleer silah" tehdidine karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi. İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. İsrail ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırıları 34. gününde artarak sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması çağrısında bulunurken "Çocukların, kadınların ve yaşlıların İsrail tarafından öldürülmesi, UCM'nin, uluslararası ceza hukukunun ihlallerinden sorumlu olan Netanyahu da dahil olmak üzere kilit karar vericiler için derhal tutuklama emri çıkarmasıyla sonuçlanması gereken bir eylemdir" ifadesini kullandı.

KIZILHAÇ: ICRC'NİN YARDIM KONVOYUNA ATEŞ AÇILMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoyuna ateş açılmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

IFRC'nin X sosyal medya platformundan, ICRC'nin konvoyunun saldırıya uğramasıyla ilgili paylaşımda bulunuldu.

"ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun, acil ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardım götürürken ateş altında kaldığını duymaktan endişeliyiz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, insani yardım ekiplerinin korunması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç ediyor / AA

ABD, GAZZE'DE ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN HAMAS'I SUÇLADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." dedi.

Tel Aviv yönetimi için "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz." ifadesini kullanmakla yetinen Kirby, sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

LÜBNAN HİZBULLAHI, SURİYE'DEN YAKLAŞIK 1500 UNSURUNU ÇEKTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hizbullah, son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından yaklaşık 1500'ünü Lübnan'a çağırdı.

Hizbullah unsurları, son iki haftada Halep'in batı kırsalındaki 46. Tugay'dan, İdlib'in doğusundaki Serakib, Karrateyin ile İdlib’in güneyindeki Maarratünnuman ve Han Şeyhun, Keferruma, Kefrenbil ve Hizerin bölgelerinden çekildi.

G7'DEN "ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA VERİLMESİ" ÇAĞRISI

G7, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katıldı.

Kamikawa, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "çatışmalara insani ara verilmesi" konusuna değindi.

Japon Bakan, G7 ülkeleri olarak, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaştıklarını bildirdi.

Deir Al Balah ve Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazesi, hastaneye getirildi / AA

FİLİSTİN, "NÜKLEER SİLAH" TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM İSTEDİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istedi.

Bakan Maliki, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidiyle ilgili UAEA Başkanı Grossi'ye bir mesaj gönderdi.

"Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu" söyleyen İsrailli Bakan'ın tehdidinin, tüm ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Maliki, UAEA'nın ve üye ülkelerin bu konuya acil önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

Maliki, "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.