Çay üreticilerine destek ödemesi yarın yapılacak

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın yapılacak. Konuya ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın (31 Ekim) aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.