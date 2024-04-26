ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı | ÇAYKUR 1072 işçi alım başvurusu ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları

ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı yayınlanmasıyla birlikte yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İŞKUR Müdürlüğü gerçekleştirdiği açıklamada 1072 kişiyi mevsimlik olarak istihdam edeceğini duyurdu. Alo 170, e-devlet ve İŞKUR'un internet adresleri üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından noter kurası ile adaylar belirlenecek. Beden işçisi, çay eksperi engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1072 işçi alımı gerçekleşecek. ÇAYKUR işçi alım başvurusu şartları arasında aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu şartı aranacak. Peki, ÇAYKUR 1072 işçi alım başvurusu ne zaman? İşte, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları ve ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı!

ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı yayınlandı. İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre ÇAYKUR'un çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici, 70 çay eksperi olmak üzere toplam 1072 geçici mevsimlik işçi alımı olacak. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 30 Nisan'a kadar alınacak. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar için İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı için başvuru sonrası kura çekimi ise 14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Peki, ÇAYKUR 1072 işçi alım başvurusu ne zaman? İşte, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları ve ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı!

ÇAYKUR 1072 işçi alım başvurusu ne zaman?

ÇAYKUR'a ait Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu 26 Nisan Cuma günü ile 30 Nisan Salı günü tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruların alınmasının ardından noter ile kura çekimi ise 14 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları;

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları;

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları;

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları;

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı için adaylar e-devlet ve İŞKUR'un internet şubesine (www.esube.iskur.gov.tr) müracaat edebilecekler. Ayrıca ALO 170 hattı üzerinden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuru ekranı

Başvuruda bulunacak adaylar yukarıdaki bağlantıya tıklayıp arama kısmına “ÇAYKUR” yazarak aktif ilanı görüntüleyebilir ve başvuru yapabilir.