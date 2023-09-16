Çaykur Rizespor 3 dakikada 3 puanı aldı
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanından 89'da ve 90+2' de bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü maçın son anlarında bulduğu gollerle TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, Uğurcan Yazğılı'nın 34. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çaykur Rizespor, 89. dakikada Gustavo Affonso Sauerbeck ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karadeniz ekibi, 90+2'de Adolfo Gaich'in attığı golle 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Rize temsilcisi puanını 10'a çıkarırken bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanda kaldı.