Çaykur Rizespor 90+3'te galibiyete uzandı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü) 3-2 yendi.

Mücadelede Rizespor'un galibiyet gollerini; 12 ve 90+2. dakikalarda Olawoyin, 17. dakikada Verasanovic attı. Başakşehir'in sayılarını; 6. dakikada Piatek, 45+2'de Opoku kaydetti.



Geçen hafta Antalyaspor'la berabere kalan Rizespor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Lig'de 8. yenilgisini alan Başakşehir 12 puanda kaldı.



Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Hatayspor'u misafir edecek.