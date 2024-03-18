Çaykur Rizespor kendi sahasında puan vermedi
Spor Servisi
Süper Lig’in 30. haftasında Rizespor, Gaziantep FK’yi 3-1 yendi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında 45 dakikaya 4 gol sığdı. İkinci yarının 54. dakikasında Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
65. dakikada köşe vuruşunda, Hojer’in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, M’Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.
84. dakikada Zeqiri’nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin’in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+7. dakikada Zeqiri, kaleci Nita’yı orta sahada çalımladı boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.