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Çaykur Rizespor kendi sahasında puan vermedi

Spor
  • 18.03.2024 06:00
  • Giriş: 18.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 18.03.2024 08:09
Çaykur Rizespor kendi sahasında puan vermedi
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Süper Lig’in 30. haftasında Rizespor, Gaziantep FK’yi 3-1 yendi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında 45 dakikaya 4 gol sığdı. İkinci yarının 54. dakikasında Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

65. dakikada köşe vuruşunda, Hojer’in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, M’Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.

84. dakikada Zeqiri’nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin’in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+7. dakikada Zeqiri, kaleci Nita’yı orta sahada çalımladı boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.

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