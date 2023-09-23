Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında eşitlik bozulmadı
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
7’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına kadar topu sürükleyen Burak’ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Saiz’in şutunda top ağalara gitti: 0-1.
10’uncu dakikada Zeqiri’nin sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişen vuran Varesanovic’in şutunda top dışarı çıktı.
35'inci dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Olawoyın’ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Varesanovıc’in gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
38’inci dakikada Barrow’un derinlemesine pasında topla buluşan Manaj’ın şutun top auta çıktı.
40’ıncı dakikada rakibin hatalı pasında topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
79’uncu dakikada Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in takım arkadaşı Taha ile paslaşarak ceza sahası sağ çaprazında doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.