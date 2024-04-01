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Caz coşkusu İstanbul’da bütün şehre yayılacak

Kültür Sanat
  • 01.04.2024 06:00
  • Giriş: 01.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 01.04.2024 07:09
Caz coşkusu İstanbul’da bütün şehre yayılacak
Yazz Ahmed

Kültür Sanat Servisi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2012 yılında ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, İstanbul’da 5 farklı mekânda, müzikseverlerle buluşularak kutlanacak.

30 Nisan Caz Günü tek akşamda birbirinden farklı 5 sanatçının 5 farklı mekânda dinleyicilerle buluşması ile kutlanacak. Konserler ve mekânları şöyle:

Portico Quartet - Blind

Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem - Bova Jazz Club

CHERISE - Salon İKSV

Dilek Sert Erdoğan “Tribute to Aretha Franklin” - Nardis Jazz Club

Yazz Ahmed - Zorlu PSM %100 Studio

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