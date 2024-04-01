Caz coşkusu İstanbul’da bütün şehre yayılacak
Kültür Sanat Servisi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2012 yılında ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, İstanbul’da 5 farklı mekânda, müzikseverlerle buluşularak kutlanacak.
30 Nisan Caz Günü tek akşamda birbirinden farklı 5 sanatçının 5 farklı mekânda dinleyicilerle buluşması ile kutlanacak. Konserler ve mekânları şöyle:
• Portico Quartet - Blind
• Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem - Bova Jazz Club
• CHERISE - Salon İKSV
• Dilek Sert Erdoğan “Tribute to Aretha Franklin” - Nardis Jazz Club
• Yazz Ahmed - Zorlu PSM %100 Studio