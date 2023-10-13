"Caz ile Köprü Kur" 18-27 Ekim tarihlerinde Müze Gazhane'de

"Caz ile Köprü Kur"u 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane ev sahipliğinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İBB Kültür AŞ'nin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında; Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyecek ve projeyle aynı ismi taşıyan arşiv sergisi düzenlenecek.

3dots ve Fermente tarafından, “KEŞİF”, U.S. Mission to Türkiye Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiği projesi "Caz ile Köprü Kur"u 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyecek ve projeyle aynı ismi taşıyan arşiv sergisi düzenlenecek.

Bunun yanında, 1940'larda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Münir Ertegün'ün dönemin öncü kültürel çalışmalarına odaklanan Ümran Safter imzalı “Kapıyı Açık Bırak” belgesel film gösterimi ve müzik alanında üreten 25 yaş altı öğrenci ve/veya müzisyenlere yönelik hazırlanan iki günlük bir atölye çalışması Selen Gülün ve Ben Zwerin yürütücülüğünde ve Zuhal Müzik’in enstrüman desteğiyle katılımcılarla buluşacak.

Ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla Bozcaada Caz Festivali'nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente’nin yeni yaratıcı girişimi olarak hayata geçirilen “KEŞİF”, farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu ve “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla program ve projeler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alan olarak ilk projesi “Caz ile Köprü Kur”u 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

U.S. Mission to Türkiye Hibe Programı desteğiyle hayata geçirilen “Caz ile Köprü Kur” projesi, müziğin kültürler ve kuşaklar arasında iletişim kurmanın en dolaysız araçlarından biri olması fikrinden yola çıkıyor. Zuhal Müzik’in de enstrüman desteği sağladığı proje aynı zamanda caz aracılığıyla ifade özgürlüğünü ve kültürel diyaloğu sağlamlaştırmayı, genç sanatçıların ve öğrencilerin bir araya geldiği bir caz topluluğu oluşturmayı ve Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyerek iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiye farklı bir gözle bakmayı amaçlıyor.

AYRIMCILIĞA KARŞI CAZ

Türkiye ve ABD arasında, caz müziğinin benzersiz dilini kullanarak köprüler kurma heyecanını taşıyan "Caz ile Köprü Kur" projesi kapsamında, caz müziği bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini inceleyen ve dönemi belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir arşiv sergisi ziyaretçilerin katılımına açılacak. Proje ile aynı adı taşıyan serginin yanı sıra 1940'larda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan ve cazı bir ifade biçimi olmasının yanı sıra kültürel diplomasi aracı olarak da kullanan Münir Ertegün ve oğulları Nesuhi Ertegün ile Atlantic Records kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikayesine odaklanan ve yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği, "Kapıyı Açık Bırak" belgesel film gösterimi proje kapsamında izleyicilerle buluşacak. 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek projenin son iki gününde ise müzik alanında üreten 25 yaş altı öğrenci ve/veya müzisyenlere yönelik atölye çalışması düzenlenecek. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yürütücülüğünü Selen Gülün ile Ben Zwerin'in üstleneceği atölye çalışmasında caz ve doğaçlama müziğin nasıl bir ifade aracı haline geldiği ve buna bağlı olarak ifade özgürlüğünün nasıl bir kanıtı olduğu konularına odaklanılacak.

KEŞİF hakkında

Bozcaada Caz Festivali’nin kurucu ekipleri 3dots ve fermente'nin kurduğu yaratıcı girişim olan KEŞİF,

ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla, farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu, “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla program ve projeler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alandır.

3dots hakkında

3dots kültür, teknoloji ve etkiyi bir araya getiren fikirler üreten bir girişim stüdyosudur. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde çeşitli rol ve kurumlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip olan 3dots, diğer paydaşlarıyla birlikte Bergama Tiyatro Festivali, Bozcaada Caz Festivali, Space Goats, Omnea, Curious Community ve XJAZZ gibi girişimlerin kurucu ortağıdır. 3dots hem Berlin hem de İstanbul'da sanatçılar, kültür profesyonelleri, kurumlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fermente hakkında

Fermantasyonu üretim felsefesi olarak benimseyen, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir hizmet ve danışmanlık şirketidir. İstanbul ve Londra merkezli Fermente, kurucu ortağı olduğu Bozcaada Caz Festivali ve KEŞİF başta olmak üzere, farklı destinasyonlarda disiplinlerarası projeler hayata geçirmektedir. Kültür-sanat için kaynak geliştirme ve partner ilişkileri yönetimi Fermente’nin hizmet ve danışmanlık verdiği ana faaliyet alanıdır.