Caz Konserleri Doğulu ile final yaptı

Kültür Sanat Servisi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Konserleri, caz müziğine ilgi duyanlara 3 gün boyunca müzik şöleni yaşattı. Caz Konserleri’nin kapanışını, Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Kenan Doğulu yaptı. Kenan Doğulu konserde, hit parçalarını caz müziğiyle bambaşka boyutlara taşıdığı ‘İhtimaller’ albümünden parçaları seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (AKKM) konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve çok sayıda müziksever izledi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konsere, ‘Tutamıyorum Zamanı’ ile başlayan sevilen sanatçı, ‘Aşk Oyunu’ ile devam etti. Konsere katılanların birçok parçaya eşlik ettiği konserde Doğulu, performansı ile tam not aldı.