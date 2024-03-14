ÇBK Mersin'in hedefi Euroleague’i kazanmak

Spor Servisi

Basketbol Euroleague'de üst üste ikinci kez Final Four'a yükselen ÇBK Mersin, sahasında düzenlenecek organizasyonda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Maçların Mersin'de oynanması için Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) yaptığı başvuru dün olumlu sonuçlanan ÇBK Mersin, ikinci kez katılacağı Dörtlü Final'de bu kez ev sahibi olmanın da heyecanını yaşayacak.

Mersin'de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda kullanılan Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takım mücadele edecek. Dörtlü Final'in 12 Nisan'daki yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da gerçekleştirilecek. ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "En güçlü aday bizdik ve ev sahipliği bize verildi. Mersin'de çok güzel bir organizasyon yapacağız." diye konuştu.