Cebinde bisküvi ile enkaz başında çocuklarını bekleyen Şerif Ölmez, hayatını kaybetti

Maraş merkezli depremlerde eşi ve çocuklarını kaybeden ve enkaz başında cebinde çocuklarına aldığı bisküvi ile beklediği görüntülerle dikkat çeken depremzede Şerif Ölmez, hayatını kaybetti. Ölmez'e depremden iki ay sonra kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, eşi ile 3 çocuğunu kaybeden ve enkaz başında beklediği sırada verdiği röportajla gündem olan depremzede Şerif Ölmez, hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 48 yaşındaki eşi Halime Ölmez ile çocukları 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay Ölmez'i kaybeden, Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: DHA

Ölmez'in cansız bedeni, dün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının mezarlarının yanına defnedildi.

"KANSER OLDUĞUNU DEPREMDEN 2 AY SONRA ÖĞRENDİK"

Ölmez'in kızı Hülya Karataş, babasının kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Karataş, "Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi" diye konuştu.

6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp geldiği evinde, ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen ve elinde çocuklarına aldığı bisküvi ile yıkılan evinin önünde bekleyen Ölmez, 11 ili vuran depremlerin ardından unutulmayan anlardan olmuştu.