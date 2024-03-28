ÇED başvurusu iptal ama tahribat büyük

Eskişehir'de yapılmak istenen altın gümüş madeni tartışmaları devam ederken, bölge halkında endişe ve tedirginlik artıyor.

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP, Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerini kapsayan bölgede yapılmak istenen altın gümüş madeni projesine ilişkin endişelerini dile getirdi.

5 Ocak'ta çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunun iptal edilmesine rağmen bölgede yapılan sondaj çalışmalarıyla ilgili kaygılarını dile getiren Süllü, özellikle Erzincan İliç'teki maden faciasının bölge halkında büyük endişe yarattığını belirtti. Süllü, bölge halkının yaşadığı endişeyi dile getirerek, Erzincan İliç'teki maden faciasının ardından telefonlarının susmadığını ve halkın bu konuda oldukça tedirgin olduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgedeki ağaç kesimlerinin ve sondaj faaliyetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, ÇED başvurusunun iptal edilmesine rağmen bölgede faaliyetlerin devam etmesine dikkat çekti.