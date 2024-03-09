ÇED sürecini sonlandırın

Haber Merkezi

Çanakkale Ayvacık’ın Behramkale Köyü yakınlarındaki taşocağı projesi yöre halkının ve çevre örgütlerinin tepkisini çekiyor. Duvar’ın haberine göre, Assos yakınlarında yapılmak istenen ve ÇED süreci başlatılan taşocağı ile imza toplayarak itiraz eden yöre halkı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulunarak dilekçelerine ve itirazlarını dile getiren heyet, ÇED sürecinin sonlandırarak projenin iptal edilmesini talep etti.