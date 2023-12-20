'ÇEDES Projesi' kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, 'ÇEDES Projesi' kapsamında Muğla ve Adıyaman'da öğrencilere mezarlık temizletilmesini Meclis gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıtlaması üzere soru önergesi verdi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Menteşe ilçesinde okul öğrencilere “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi” kapsamında mezarlık temizletilmesi Meclis gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Gizem Özcan, öğrencilerin ÇEDES projesi kapsamında Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mezarlık temizliğine götürülmesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde ÇEDES Projesi kapsamında Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilere cami temizletildiğini anımsatan Özcan, Adıyaman’ın Tut ve Muğla’nın Menteşe içlerinde ise öğrencilere mezar temizletildiğini ifade etti.

Özcan, "Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrencilerin mezarlıkta olduğu görüntüleri paylaşmış, tepkilerin çoğalmasının ardından paylaşımı kaldırmıştır. Hiçbir çocuk laik, bilimsel ve kamusal olmayan eğitime ve eğitim faaliyeti adı altındaki dinsel içerikli pratiklere zorlanamaz. Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereği olarak ÇEDES projesi ivedilikle sonlandırılmalıdır" diye belirtti.

CHP’li Özcan’ın Bakan Tekin’e soruları şu şekilde:

• ÇEDES projesinin çocukların sağlıklı gelişimini tehdit edeceği, farklı inanç ve kimliğe sahip olanların ayrımcılığa uğrayacağı, projeyle tek din tek mezhep dayatması yapılacağı konusundaki kaygılara dair düşünceleriniz nelerdir?

• Bugüne kadar, okullara “manevi rehber” adı altında imam, vaiz ve Kur’an kursu öğrencisi olarak kaç kişi görevlendirmiştir? Görevlendirilen kişilerin kaçı emekli imam ve vaizdir? Bu görevlendirmelerin illere göre dağılımı nedir?

• ÇEDES projesi kapsamında, projenin başladığı 2021’den bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? 2024 yılında ne kadar harcanması tahmin edilmektedir? Harcamalar MEB Bütçesi’nin hangi kaleminden yapılmaktadır?

• Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğini yerine getirerek ÇEDES projesine ne zaman son vereceksiniz?