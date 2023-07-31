ÇEHAV: Akbelen'deki ağaçlar izinsiz kesildi

ÇEHAV, Muğla Akbelen Ormanı'nda yapılan ağaç kesim işleminin izninin 28 Aralık 2021 tarihinde bittiğini ve alınan tüm kararların hukuksuz olduğunu açıkladı.

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), Muğla Akbelen Ormanı'nda yapılan ağaç kesiminin izinsiz olarak yapıldığını açıkladı. ÇEHAV'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya ve paylaşılan belgeye göre 28 Kasım 2020 tarihinde 780 bin 639 metrekarelik ormanlık alanda Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına tesis edilen orman kesim izni 28 Aralık 2021 tarihinde bitti.

Dava konusu orman izninin süresinin bitmesine rağmen idare tarafından orman izninin uzatılmasına dair bir işlem yapılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Orman Genel Müdürlüğü firmanın 7 Ekim 2021'de süre uzatım başvurusu yaptığını ileri sürmektedir. Ancak süre uzatım başvurusu yapılan tarihte dava konusu idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Başvuru tarihinde yürütmesi durdurulmuş o an itibariyle hukuken bir varlığı bulunmayan orman kesim izninin süresini uzatmak hukuken mümkün değildir."

"SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Kesimin başladığı 24 Temmuz 2023 tarihinden bugüne kadar ki tüm kesimlerin hukuksuz olduğu vurgulanan açıklamada, "Ayrıca kolluğun tüm müdahaleleri, tüm yakalama ve gözaltına alma işlemleri ve buna dayalı olarak verilen tüm Sulh Ceza Hakimliği kararları hukuksuzdur. Kesim derhal durdurulmalı, Jandarma ve polis sahayı terk etmeli ve hukuka aykırı işlemlerin tüm sorumluları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır" denildi.