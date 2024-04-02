Cehennemin kapılarını kapatacaktı, malikanesinin kapılarını açtı: “Burası bir milyon dolardan fazla eder”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren Sinan Oğan, Azerbaycan’da yayın yapan bir YouTube kanalına malikanesinin kapılarını açtı. Oğan, röportaj sırasında “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” ifadesini kullandı.

2023 yılının Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan, oylamanın ikinci turunda ise Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Sinan Oğan’ın milyon dolarlık malikanesi görüntülendi.

Azerbaycan’da yayın yapan Ictimai TC isimli YouTube kanalına konuk olan Oğan, malikanesinde ilk kez bir basın mensubunu konuk ettiğini belirterek burada sadece aile dostlarını ağırladığını söyledi.

Oğan, malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine gülerek, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” karşılığını verdi.

SPOR SAHALARI VE AÇIK HAVA SİNEMASI VAR

Oğan, “sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiğini” söylediği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler, vermem” dedi.

Cehennemin kapılarını kapatacaktı, malikanesinin kapılarını açtı: “Burası bir milyon dolardan fazla eder”https://t.co/BQ3L0ilU4g pic.twitter.com/cLadiy89AH — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 2, 2024

Sinan Oğan, nedenini ise şöyle açıkladı:

“Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer.”

Daha sonrasında ise kameralara malikaneyi gezdiren Oğan, çocuklarının oyun oynadığı ağaç evi, malikanede bulunan açık hava sinemasını ve bostanı gösterdi.

6 MİLYON DEĞERİNDEKİ ARACIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın, seçimlerin ardından 6 milyon değerindeki araç ve 30 milyon değerindeki malikanesiyle gündeme gelmişti.