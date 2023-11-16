'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nden yeni fragman

BluTV, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. sezonundan yeni fragman yayınladı.

Behzat Ç’nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

BluTV'den yapılan açıklamada, 2. sezonun 7 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

Fragmanı paylaşan BluTV, "Yeni sezona doğru intikal ediyoruz amirim, az kaldı" notunu düştü.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

Yazar Emrah Serbes’in ‘Her Temas İz Bırakır’ romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem’in senaristliğinde diziye uyarlanan “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, yayınladığı 2010-2013 yıllarında büyük ses getirmiş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl aradan sonra 2019’da Blu TV’de yayınlanmıştı.

Hikâyenin ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ adında çekilmiş iki de filmi bulunuyor.