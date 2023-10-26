'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezonu 7 Aralık'ta: İlk tanıtım yayınlandı

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. sezonu 7 Aralık'ta BluTV'de yayınlanacak. 2. sezona ilişkin ilk tanıtım yayınlandı.

Behzat Ç’nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

BluTV'den yapılan açıklamada, 2. sezonun 7 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

İkinci sezondan fragmana yer verilen sosyal medya paylaşımında, "Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!" denildi.

Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!



Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, 2. sezonuyla 7 Aralık’ta sadece BluTV’de.@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/vcPlriO8Pt — BluTV (@BluTV) October 26, 2023

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

Yazar Emrah Serbes’in ‘Her Temas İz Bırakır’ romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem’in senaristliğinde diziye uyarlanan “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, yayınladığı 2010-2013 yıllarında büyük ses getirmiş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl aradan sonra 2019’da Blu TV’de yayınlanmıştı.

Hikâyenin ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ adında çekilmiş iki de filmi bulunuyor.