'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezonu izleyicilerle buluşuyor

BluTV’de yayınlanan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi', ikinci sezonuyla bugün izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yayınlandığı 2010 yılından bu yana fenomen haline gelen dizi Behzat Ç.’nin BluTV’deki son hikayesi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi', bugün ikinci sezonunun ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut dahil oldu.

Emrah Serbes'in Çekiç ve Gül adlı romanından uyarlanan ve apımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonu bugün saat 19.00 itibariyle sadece BluTV’de yayınlanacak.

Dizinin galası ise önceki akşam düzenlendi. Dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut ve Güven Kıraç'ın katıldığı galaya yapım ekibi ve sinema yazarları da katılım gösterdi.