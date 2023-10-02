Çekmeköy'de 'takside çocuğa sözlü taciz' iddiası

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 30 Eylül'de okuldan eve dönerken taksiye binen 13 yaşındaki kız çocuğu İ.Ö, şoför H.G'nin kendisine gözlerinin çok güzel olduğunu, olgun göründüğünü ve kendisinin çok yalnız olduğunu söyleyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan H.G, iddiaları reddetti. Savcılık H.G'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul'da H.G isimli taksi şoförü, eve gitmek üzere aracına binen 13 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çekmeköy'de yaşandı. 13 yaşındaki İ.Ö, ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi. Bir süre sonra H.G adlı taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi. Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö ise taksiye bindi.

Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü H.G, küçük kızla konuşmaya başladı. Küçük kıza kendi yaşamından bahseden H.G, İ.Ö'ye önce yaşını sordu. Küçük kızın yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından H.G, kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi.

Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü. Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö, taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi.

İ.Ö anne ve babasına durumu anlattı.

Aile, Ataşehir Sevgican Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Taksi şoförü H.G, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan H.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Taksi şoförünün okul bahçesine girerek kaldırıma çıktığı ve küçük kızın taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ANLAMSIZCA DETAYLARA GİRİYOR"

Taksi şoförünün serbest bırakılmasının ardından baba B.Ö duruma tepki göstererek, "Yolculuk sırasında önce kendine dair çok fazla detay vermeye başlıyor. Şahıs eski ilişkilerinden bahsediyor. Yaşı 30 olmasına rağmen 24'müş gibi gösteriyor. Kızıma öyle söylüyor. Yolculuk devam ederken yine çok üslupsuz detaylara giriyor. Eski sevgilisinin onu aldattığını, onun da antidepresan kullandığı gibi anlamsız detaylara giriyor" dedi.

Baba şöyle devam etti:

"Gözaltına alındı ama öğreniyoruz ki aynı gün serbest bırakılmış. Bizim 2 gün biraz rahattı içimiz. Kızımıza da telkinde bulunduk. Şu an hiçbir şekilde sana zarar veremez korkma diye. Ama bugün öğreniyorum ki ben zaten cumartesi günü salıverilmiş. Şu anda elini kolunu sallayarak geziyor bu şahıs. Gerçekten bu şahıs bir şekilde evimize gelip ya da bir şekilde kızımın karşısına çıkıp zarar verdiğinde o zaman adalet işleyecek. Ama her şey için çok geç olacak."

13 yaşındaki İ.Ö'nün polise verdiği ifadede, "Araca biner binmez araç şoförü bana ağzı açık olan bisküviden ve açılmamış su ikram ettiğini ama istemediğini; sigara kullanıp kullanmadığını sorduğunu, erkek arkadaşının olmadığını öğrenince ise 'Erkeklerle tek kalma "arkadan bıçaklar, vururlar "'dediğini söylediği öğrenildi.