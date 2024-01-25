Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Çekya'da Senato, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası bir referans noktası olarak kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamadı.
Çekya Parlamentosu'nda yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi reddedildi.
Çekya senatosunda 7 saat süren oturumda, 71 senatörden 34'ü sözleşmeye evet derken, sözleşmenin kabul edilmesi için gereken 36 oya ulaşılamaması nedeniyle sözleşme onaylanmadı.
Çekya, İstanbul sözleşmesini 2016 yılında imzalamış fakat onaylamayı ertelemişti.
Slovakya 2020'de, Bulgaristan ise 2018'de parlamentolarında yapılan oylamalarda İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişti.
Sıradaki Haber