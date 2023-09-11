Çelebi ile Çam, 12 Eylül'de Silivri'deki aydınları ziyaret edecek
Eski Disk Başkanı ve eski milletvekili Çelebi ile eski DİSK Genel Sekreteri ve eski milletvekili Çam, hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan gazeteci Merdan Yanardağ, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ı 12 Eylül Darbesi’nin 43. yılında Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapılacak.
Eski DİSK Genel Başkanı ve 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile Eski DİSK Genel Sekreteri ve 24-25-26. Dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan aydınları ziyaret edecek.
Çelebi ve Çam, hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan gazeteci Merdan Yanardağ, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ı 12 Eylül Darbesi’nin 43. yılında Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapılacak.