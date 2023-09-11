Çelebi ile Çam, 12 Eylül'de Silivri'deki aydınları ziyaret edecek

Eski Disk Başkanı ve eski milletvekili Çelebi ile eski DİSK Genel Sekreteri ve eski milletvekili Çam, hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan gazeteci Merdan Yanardağ, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ı 12 Eylül Darbesi’nin 43. yılında Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapılacak.

Güncel 11.09.2023 19:16 Giriş: 11.09.2023 19:16

Güncelleme: 11.09.2023 19:23 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: Depophotos