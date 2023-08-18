Çelişkilerle tutukluluk onaylandı

Haber Merkezi

Yargıtay, Mazlum İçli’ye "Yasin Börü’yü öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İçli’nin olay günü 140 kilometre uzakta bir düğünde olduğu kanıtlanmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İçli’nin avukatı Mahsuni Karaman, cezanın gerekçesiz şekilde onandığını belirtti ve İçli lehine olan HTS kayıtları ve tanık beyanlarının yok sayıldığını söyledi. Karaman, "Çünkü, Kobani kumpas davasında Demirtaş ve arkadaşlarına ‘azmettirme’den ceza vermek için fail lazım: Failin ‘Mazlum’ olması da farketmiyor!" dedi.

IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen eylemlerde Yasin Börü’nün de aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürme iddiasıyla 14 yaşında tutuklanan Mazlum İçli’ye yargılandığı Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince toplam 124 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Mazlum İçli’nin avukatının yanı sıra Cumhuriyet Savcısı da lehte istinaf başvurusunda bulunmuştu. Savcı, mahkûmiyetine yeter derecede somut, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını" belirtmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin talebi reddetmesi üzerine dosya Yargıtaya gitmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Yasin Börü’nün öldürülmesine ilişkin kısmı 2020’de bozmuştu. Aynı dönemde İçli’nin, olay günü 140 kilometre uzakta bir düğünde müzik ekibinde olduğu görüntüleriyle kanıtlanmıştı. Mahkeme, İçli’nin ‘‘infazının durdurulmasına’’ oy birliği ile karar vermişti. Savcının itirazı üzerine karar kaldırılmıştı. Mahkeme 29 Eylül 2021’de İçli’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. İçli’nin avukatı Yargıtay’a gitmişti.