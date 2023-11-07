'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan yanıt

İstanbul'da 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi yapılması için talepte bulunduğu ortaya çıktı. Garipoğlu'nun bu talebine Münevver Karabulut'un babasından yanıt geldi. Süreyya Karabulut, "Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" diye konuştu.

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken, mezarın açılıp açılmayacağına ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu "Huzurumuz kalmadı, oğlumun mezarı açılsın" diyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA eşleştirmesi için oğlunun mezarının açılması talebiyle dilekçe vermişti.

"ASIL HUZURU KAÇAN BİZİZ"



Cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası 9 yıldır dilden dile konuşulan Cem Garipoğlu'nun babasının dilekçesi üzerine Sabah'a konuşan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut şu ifadeleri kullandı:

"Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim."

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NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti. Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.