Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama

İstanbul'da 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepki çeken oyuncu Nilperi Şahinkaya açıklama yaptı. Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" dedi.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi tanımıyordum" dedi.

Bir arkadaşı ile yemeğe çıkacakken arkadaşının arkadaşı olarak yemeğe katılan Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını ifade eden Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" dedi.

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NE OLMUŞTU?



Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ise 2021 yılında instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşmıştı.Fotoğraftaki koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu hala kan izlerinin durduğu iddia edilmişti. Koltuğu atmadıkları gibi üzerinde de gülerek poz veren Garipoğlu ailesi tepkilere neden olmuştu.