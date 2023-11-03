'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin afişi yayınlandı

Sanatçı Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin resmi afişi yayınladı. Film, 2024'ün Ocak ayında vizyona girecek.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminden ilk afiş yayınlandı.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Çekimleri devam eden film, önümüzdeki Ocak ayında seyirciyle buluşacak.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde Fikret Kuşkan, baba Mehmet Karaca'yı, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca'yı canlandıracak.

Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular rol alıyor.,

Filmde Emel Sayın'ı ise Melisa Döngel canlandıracak.