“Cem Karaca’nın Gözyaşları” vizyona girmek için gün sayıyor

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan rolünü üstlenen Melisa Aslı Pamuk, “Cem Karaca’nın eşi, tek çocuğunun annesi Feride Hanım’a hayat veriyorum. İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler” dedi.

Yüksel Aksu'nın yönetmenliğini üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” vizyon için gün sayıyor.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan, Yüksel Aksu’nun yönettiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde sanatçının oğlu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan rolünü üstlenen Melisa Aslı Pamuk, filmle ilgili ilk kez konuştu.

“Hollanda’da doğup büyüdüğüm için sürekli dinlediğim bir sanatçı olmasa da çok sevdiğim şarkıları var Cem Karaca’nın” diyen Pamuk, biyografi filmlerini izlemeyi sevdiğini o yüzden gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak çekilen projeler geldiği zaman çok heyecanlandığını belirtti ve “Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey Cem Karaca’nın özgürlüğü ve yaşam tarzı için ne kadar çok savaştığı oldu” dedi.

Cem Karaca’yla Feride Balkan arasındaki derin sevgiden söz eden sanatçı “İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları da beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler” dedi.

Dönem projesi olduğu için uzun hazırlıklarla sete başladıklarını saç, makyaj, kostüm dahil döneme uygun olması için çok çalıştıklarını belirten sanatçı, bütün ekiple çok uyumlu ve keyifli bir çekim süresi geçirdiklerini belirtti.

İsmail Hacıoğlu’nu Cem Karaca olarak rolünü üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan, baba Mehmet Karaca, Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca rolünde yer alıyor.

Projede ayrıca, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel, Kubilay Tuncer gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.