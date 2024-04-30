Cem Küçük köşeyi döndü

Yandaş Cem Küçük’ün, dört ortağı ile 2023’ün başında kurduğu ayakkabı şirketinin sermayesi yaklaşık dört katına çıktı. İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre, şirketin sermayesi 1.2 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltildi.

İsmail ARI

Işıkçılar Cemaati’ne ait olduğu bilinen TGRT haber ve Türkiye gazetesinde çalışan yandaş Cem Küçük işlerini büyüttü. Küçük’ün ortağı olduğu ayakkabı şirketinin sermayesi dört katına çıktı.

Fil Ayakkabı Aksesuar Şirketi 27 Şubat 2023'te beş ortaklı olarak İstanbul’da kuruldu. 1.2 milyon lira sermaye ile kurulan şirketin ortakları arasında uzun yıllar ayakkabı sektöründe çalışan iş insanı Alime Kırışık, Cem Küçük, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ile Murat Sur yer aldı. 1.2 milyon TL sermaye kurulan şirketin sermayesinin ise 6 Eylül 2023’te 5 milyon 50 bin TL’ye yükseltildiği anlaşıldı.

Fil Ayakkabı’nın Hocin markası ile yurtiçi ve yurtdışında satış yapacağı açıklanmıştı. Erkek ayakkabı markası olarak planlanan Hocin’in ürün katalogları da hazırlandı. Fil Ayakkabı, başlangıçta doğrudan üretim yapmayacak.

BASIN KARTI İPTAL EDİLMELİ

2 Ekim 2023’te ise Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cem Küçük’ün basın kartı varsa iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bildirici yazısının “Cem Küçük’ün basın kartı” başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halbuki gazetecilerin şirket kurması, ticari faaliyette bulunması mesleki ilkelere aykırı. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de ‘Gazeteci şirket kuramaz. Tacirlik ve esnaflık yapamaz’ ilkesi yer alıyor. Ayrıca Cem Küçük’ün basın kartı varsa o da iptal edilmeli. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ve geçen yıl yürürlüğe giren Basın Kartları Yönetmeliği'nin 8. Maddesi, basın kartı alacak kişilerde 'medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmama' koşulu arıyor."