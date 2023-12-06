Cem Küçük, Mehmet Şimşek'le görüştü: Asgari ücret zammı için rakam verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ü makamında ağırladı ve bir buçuk saat görüştü. Görüşmenin ardından Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili tahminde bulundu.

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret milyonlarca işçi tarafından merakla beklenirken, konuya ilişkin bir açıklama da iktidara yakın Cem Küçük'ten geldi.

Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin 2024 yılında ne kadar artacağı konusunda çeşitli kulis bilgileri dolaşırken Küçük, asgari ücrete yüzde 40 zam planlandığını iddia etti.

Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

"16 BİN LİRA CİVARINDA OLACAK"

Küçük, yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.

Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı.

Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Küçük'ün öne sürdüğü yüzde 40'lık zamla asgari ücret 15.962 oluyor.