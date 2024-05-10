Cem Yılmaz'dan "sahneyi terk etti" iddialarına yanıt

Cem Yılmaz, "Seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi Yılmaz, "Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe?" diye yazdı.

Yönetmen, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında "taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bi hadise haber yapılmış.Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için,seyircim,sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim…Cocuk gibi haberler yapmışsınız ..Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu ? Dün mü başladık bu işe ? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha ! :))) Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."