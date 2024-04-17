Cem Yılmaz'dan tepki çeken paylaşımıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülerek tepki çeken sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, gözüne lazerle işlem uygulandığını ve paylaşımı o nedenle yaptığını söyledi.

Medya 17.04.2024 11:15 Giriş: 17.04.2024 11:15

Güncelleme: 17.04.2024 11:28 Kaynak: Haber Merkezi

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