Cem Yılmaz'dan tepki çeken paylaşımıyla ilgili açıklama
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülerek tepki çeken sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, gözüne lazerle işlem uygulandığını ve paylaşımı o nedenle yaptığını söyledi.
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki kıyafetine gönderme yaptığı düşünülerek tepki çeken sosyal medya paylaşımı hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde giydiği kıyafetle gündem olmuş ve bu sırada Cem Yılmaz Instagram hesabından rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşmıştı.
Yılmaz'ın paylaşımı, Serenay Sarıkaya'nın pozuna gönderme olarak yorumlanmıştı.
Dün Zorlu PSM'deki “CMXXIV” gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımın kendisiyle ilgili olduğunu söyledi.
Yılmaz, göz muayenesinde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini, bu nedenle lazerle gözüne işlem uygulandığını ve paylaşımı bu sebeple yaptığını belirtti.