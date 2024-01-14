Cem Yılmaz'dan 'villasını satıyor' haberlerine tepki: Artık şakadan çıktı!

Komedyen Cem Yılmaz, "Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı" haberlerine tepki göstererek, "Artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, "Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı" haberlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz, "Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı birşeye dönüştü'" dedi.

"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Yılmaz, "Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne ?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil" tepkisini gösterdi.