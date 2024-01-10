Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi 'CMXXIV' ile sahnelere dönüyor
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından ‘CMXXIV’ adını verdiği stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son olarak senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'Do not disturb' filmi Netflix'te yayınlanan komedyen Cem Yılmaz, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.
Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.
2024 gösterilerimin biletleri yarın 12.00 de satışta. Hayırlı olsun 🫡 @ZorluPSM @passo_com_tr pic.twitter.com/srnKs8LAl8— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 9, 2024
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açılacak.
Sıradaki Haber