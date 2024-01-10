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Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi 'CMXXIV' ile sahnelere dönüyor

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından ‘CMXXIV’ adını verdiği stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.

Kültür Sanat
  • 10.01.2024 11:04
  • Giriş: 10.01.2024 11:04
  • Güncelleme: 10.01.2024 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi 'CMXXIV' ile sahnelere dönüyor

Son olarak senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'Do not disturb' filmi Netflix'te yayınlanan komedyen Cem Yılmaz, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.

Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açılacak.

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