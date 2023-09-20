Cemaat sevdalılarına izin vermeyeceğiz

Haber Merkezi

Samsun’un Atakum ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren Özel Külliyat Okulları’nda kız öğrencilere ‘İslam’ın kızı’ belgesi verilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesi protesto edildi.

Onur Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına konuşan CHP Atakum İlçe Başkanı Serhat Türkel, “Ülkeyi tarikat, cemaat sevdasıyla uçurumun eşiğine getirenlere bir çift lafımız var. Çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin kucağına itilmesine seyirci kalmayacağız. Bugün laikliği savunmak, ayrımcı politikalar karşısında eşit yurttaşlık hakkını, tek tipleştirme karşısında özgürlüğü ve en önemlisi otoriterleşme karşısında gerçek demokrasiyi savunabilmenin en temel aracıdır. Eğitimin, gericilikle karartılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.